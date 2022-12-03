Источник: «Краснодар» предложил 2,5 миллиона евро за нападающего «Росарио Сентраль»
«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса, сообщает журналист Адриано Савалли.
Российский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 80% прав на 19-летнего аргентинца.
С игроком уже есть принципиальная договоренность о 4-летнем контракте.
Контракт Велиса с «Росарио» рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за команду в чемпионате и забил 6 голов.
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|36
|
3
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
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|33-21
|29
|
5
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|
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|
9
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|17
|7
|4
|6
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|
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|17
|6
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|
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|5
|5
|7
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|
12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
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