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Защитник «Краснодара» Сорокин — о возможной отставке Сторожука: «Разговоров на этот счет не было»

Мария Гусева
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «быков» Александр Сторожук может покинуть клуб.

«После заключительной игры в 2022 году никаких разговоров на этот счет не было», — цитирует «РБ Спорт» Сорокина.

Сторожук входил в штаб тренерской команды «Краснодара» с 2021 года. В марте текущего года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба, а в мае его окончательно утвердили в этой должности.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт

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3
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4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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