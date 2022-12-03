Защитник «Краснодара» Сорокин — о возможной отставке Сторожука: «Разговоров на этот счет не было»
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «быков» Александр Сторожук может покинуть клуб.
«После заключительной игры в 2022 году никаких разговоров на этот счет не было», — цитирует «РБ Спорт» Сорокина.
Сторожук входил в штаб тренерской команды «Краснодара» с 2021 года. В марте текущего года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба, а в мае его окончательно утвердили в этой должности.
«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.
Источник: РБ Спорт
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