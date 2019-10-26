Агент: Тугаревым интересуются клубы Хорватии и Бельгии

Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев может продолжить карьеру за границей. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале агент игрока Александр Маньяков. По его словам, к футболисту проявляют интерес два ведущих клуба Хорватии и команда из Бельгии.

«Два ведущих клуба Хорватии интересуются Романом Тугаревым, — написал Маньяков. — Будем обсуждать с «Локомотивом» возможность переезда Ромы. Мы видим, что футболист с уникальными качествами не получает игрового времени. Это не устраивает игрока и нас как его представителей. К «Локо» претензий никаких: большой клуб, амбициозные задачи. Если Рома не проходит в состав, значит так ситуацию видит Юрий Семин. Тогда, может быть, стоит сделать шаг в сторону и уйти в аренду и благодаря этому в итоге сделать несколько шагов вперед — что может быть лучше игровой практики?

Кроме российских и хорватских клубов, к Тугареву есть интерес из Бельгии. Команду называть пока не буду, так как находимся в стадии переговоров. Многое зависит от решения Семина и Василия Кикнадзе".

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел только 19 минут в премьер-лиге, а также принял участие в одной игре Олимп-Кубка России.