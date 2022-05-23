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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Чинквини готов вернуться к работе в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что ждет предложений из российской премьер-лиги.

«Я горжусь тем, что мне представилась возможность работать со сборной России, затем — с «Зенитом», — заявил Чинквини «РБ Спорт». — Для меня Россия — вторая родина, «Зенит» для меня — близкий клуб. Надеюсь вернуться в Россию, это просто фантастическая страна. Есть ли у меня предложения? Нет, но я надеюсь, что они поступят. Я хотел бы еще поработать в России и сделать все возможное, чтобы сделать российский футбол лучше. Если какой-то из клубов позвонит мне с предложением, я буду действительно счастлив. Знаю, как поднять уровень футбола».

Итальянец Оресте Чинквини долгое время работал в России. С 2012-го по 2015-й он исполнял обязанности ассистента главного тренера сборной России Фабио Капелло. Затем занял должность спортивного директора «Зенита».

В качестве футбольного менеджера Чинквини имеет работы в «Фиорентине», «Болонье», «Лацио», «Парме». Он сотрудничал с такими тренерами, как Фабио Капелло и Роберто Манчини.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-gotov-prinyat-predlozhenie-iz-rossii-znayu-kak-podnyat-uroven-futbola/
Оресте Чинквини
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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