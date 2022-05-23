Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Чинквини готов вернуться к работе в России

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что ждет предложений из российской премьер-лиги.

«Я горжусь тем, что мне представилась возможность работать со сборной России, затем — с «Зенитом», — заявил Чинквини «РБ Спорт». — Для меня Россия — вторая родина, «Зенит» для меня — близкий клуб. Надеюсь вернуться в Россию, это просто фантастическая страна. Есть ли у меня предложения? Нет, но я надеюсь, что они поступят. Я хотел бы еще поработать в России и сделать все возможное, чтобы сделать российский футбол лучше. Если какой-то из клубов позвонит мне с предложением, я буду действительно счастлив. Знаю, как поднять уровень футбола».

Итальянец Оресте Чинквини долгое время работал в России. С 2012-го по 2015-й он исполнял обязанности ассистента главного тренера сборной России Фабио Капелло. Затем занял должность спортивного директора «Зенита».

В качестве футбольного менеджера Чинквини имеет работы в «Фиорентине», «Болонье», «Лацио», «Парме». Он сотрудничал с такими тренерами, как Фабио Капелло и Роберто Манчини.