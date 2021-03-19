Агент Тиля оценил возможность возвращения игрока в «Спартак» летом
Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Фрайбурга» Гуса Тиля, оценил возможность возвращения игрока в московский «Спартак» летом.
3 сентября немецкий клуб арендовал 23-летнего голландского полузащитника у московского «Спартака» до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год
— Как оцените шансы Тиля вернуться в «Спартак» летом?
— Гус ждет новостей. Он всегда рад играть за «Спартак»!
— «Спартак» еще ничего не говорил по поводу еще будущего?
— Мы разговариваем со «Спартаком», — сказал ван Куперен «СЭ».
Гус Тил на данный момент принял участие в 4-х матчах немецкой Бундеслиги и не отличился результативными действиями.
(Данил Алешин)
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