Мостовой: «Зенит» уже чемпион? Впереди еще немалый отрезок в чемпионате"
13:56
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что его команду еще рано называть победителем чемпионата России-2020/21.
«Зенит» уже чемпион? Впереди еще семь матчей, немаленький отрезок. Не хочется оступиться. У нас еще много важных матчей, надо сохранять концентрацию", — сказал Мостовой.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками в 23 матчах. Ближайший преследователь — «Спартак» — отстает на 4 очка.
(Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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