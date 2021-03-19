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Мостовой: «Зенит» уже чемпион? Впереди еще немалый отрезок в чемпионате"

13:56
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что его команду еще рано называть победителем чемпионата России-2020/21.

«Зенит» уже чемпион? Впереди еще семь матчей, немаленький отрезок. Не хочется оступиться. У нас еще много важных матчей, надо сохранять концентрацию", — сказал Мостовой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками в 23 матчах. Ближайший преследователь — «Спартак» — отстает на 4 очка.

(Игорь Рабинер)

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