Агент Тикнизяна — об интересе «Лацио»: «Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Александр Клюев, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что скауты «Лацио» просматривали игрока на матче сборной Армении против Латвии (0:2).

«Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении. Что касается Наира, как будет более конкретная информация, так и поговорим на эту тему», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.

В сезоне РПЛ-2023/24 24-летний футболист провел 10 матчей за «Локомотив», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.