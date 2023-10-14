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Сегодня, 11:55

Агент Тикнизяна — об интересе «Лацио»: «Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Александр Клюев, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что скауты «Лацио» просматривали игрока на матче сборной Армении против Латвии (0:2).

«Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении. Что касается Наира, как будет более конкретная информация, так и поговорим на эту тему», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.

В сезоне РПЛ-2023/24 24-летний футболист провел 10 матчей за «Локомотив», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Лацио
ФК Локомотив (Москва)
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Агент Карпукаса выразил надежду, что полузащитник сыграет против «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
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 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
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 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 16:30
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