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Сегодня, 14:54

Агент Спаича заявил, что никто из России не проявлял к игроку интерес

Виктория Кравченко
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Футбольный агент защитника Уроша Спаича Стеван Микович порассуждал на тему своего возможного возвращения в Россию.

«Спаич будет играть в «Црвене Звезде». Никто из России не проявлял к нему интерес. Хотел бы играть здесь? Уже не знаю. Сейчас это неактуальный вопрос», — цитирует Миковича Sport24.

29-летний серб играл в составе «Краснодара» с 2018 по 2022 год. На данный момент он находится в статусе свободного агента после ухода из «Касымпаши».

Урош Спаич
ФК Црвена Звезда
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