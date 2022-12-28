Агент Спаича заявил, что никто из России не проявлял к игроку интерес

Футбольный агент защитника Уроша Спаича Стеван Микович порассуждал на тему своего возможного возвращения в Россию.

«Спаич будет играть в «Црвене Звезде». Никто из России не проявлял к нему интерес. Хотел бы играть здесь? Уже не знаю. Сейчас это неактуальный вопрос», — цитирует Миковича Sport24.

29-летний серб играл в составе «Краснодара» с 2018 по 2022 год. На данный момент он находится в статусе свободного агента после ухода из «Касымпаши».