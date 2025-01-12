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Сегодня, 08:09

Агент Солари не исключил включение Кастаньо в часть сделки по переходу нападающего в «Краснодар»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

Ранее издание El Crack Deportivo Noticias сообщило, что аргентинский клуб может включить права на Солари в процесс переговоров с «Краснодаром» о переходе полузащитника Кевина Кастаньо.

«Краснодар» всегда хотел заполучить Солари. И сделал хорошее предложение 1 год назад. Это правда, что «Ривер» хочет Кастаньо. Я не исключаю, что между клубами этот вариант (включение Кастаньо в сделку. — Прим. «СЭ») обсуждался. Но есть и другие заинтересованные в Солари клубы», — сказал Кипершмид «СЭ».

8 января Кипершмид сообщил «СЭ», что больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года.

Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

ФК Краснодар
ФК Ривер Плейт
Пабло Солари
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
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