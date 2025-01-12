Мостовой: «Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем форварде РПЛ.

«Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу. Не стал бы выделять то, чем он лучше Угальде или Тюкавина. Все-таки тут у каждого своё видение футбола. Но если бы вы задавали вопрос, кого бы я подписал в свою команду, если выбирать из Кордобы, Тюкавина и Угальде, то я бы выбрал колумбийца. Но это мой выбор, кто-то другой может назвать Угальде или Тюкавина.

Хотя про Угальде полгода назад никто и слова не говорил. Все вокруг его критиковали, кроме Мостового. У всех трех нападающих есть хорошие качества. Угальде сейчас вон как забивает. Хотя я про него ещё в прошлом году говорил, когда он только появился. Уже тогда было видно, как паренёк открывается, как укрывает мяч. Ему не хватало габаритов, какие есть у того же Кордобы, но Угальде берет другими качествами», — приводит слова Мостового Legalbet.

В текущем сезоне Кордоба провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.