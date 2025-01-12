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Мостовой: «Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем форварде РПЛ.

«Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу. Не стал бы выделять то, чем он лучше Угальде или Тюкавина. Все-таки тут у каждого своё видение футбола. Но если бы вы задавали вопрос, кого бы я подписал в свою команду, если выбирать из Кордобы, Тюкавина и Угальде, то я бы выбрал колумбийца. Но это мой выбор, кто-то другой может назвать Угальде или Тюкавина.

Хотя про Угальде полгода назад никто и слова не говорил. Все вокруг его критиковали, кроме Мостового. У всех трех нападающих есть хорошие качества. Угальде сейчас вон как забивает. Хотя я про него ещё в прошлом году говорил, когда он только появился. Уже тогда было видно, как паренёк открывается, как укрывает мяч. Ему не хватало габаритов, какие есть у того же Кордобы, но Угальде берет другими качествами», — приводит слова Мостового Legalbet.

В текущем сезоне Кордоба провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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