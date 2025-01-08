Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:55

Агент Солари: «Больше, чем один клуб сделал предложение на этой неделе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода аргентинца в российский клуб.

— Сообщают, что «Спартак» сделал предложение по Солари в размере 8+2 миллионов евро.

— Больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

— Готов ли игрок теоретически ехать в Россию?

— Многие аргентинцы хорошо отзываются о лиге и о командах. Например, Лукас Вера, а также Матиас Краневиттер, который тоже играет за «Ривер».

— Есть ли у Пабло приоритетный вариант продолжения карьеры?

— Решать будут клуб и футболист, — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

РПЛ
ФК Ривер Плейт
Пабло Солари
Читайте также
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Резиденция Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации из-за лесных пожаров
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за 5 миллионов евро
Агент Ловата сообщил, что защитник может продолжить карьеру в Бразилии
Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере топового бомбардира из чемпионата Бразилии
Виллиан Жозе отправится в Турцию? ЦСКА вмешался в борьбу «Спартака» и «Краснодара» за Солари. Араухо может уйти в «Ювентус»
Тренер «Васко да Гама» заявил, что «Динамо» отказалось продавать Бальбуэну
Агент форварда «Локомотива» Ракова допустил уход игрока в аренду зимой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гол Дьекереша принес «Спортингу» победу над «Порту» в полуфинале Кубка Португалии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости