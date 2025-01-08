Агент Солари: «Больше, чем один клуб сделал предложение на этой неделе»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода аргентинца в российский клуб.

— Сообщают, что «Спартак» сделал предложение по Солари в размере 8+2 миллионов евро.

— Больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

— Готов ли игрок теоретически ехать в Россию?

— Многие аргентинцы хорошо отзываются о лиге и о командах. Например, Лукас Вера, а также Матиас Краневиттер, который тоже играет за «Ривер».

— Есть ли у Пабло приоритетный вариант продолжения карьеры?

— Решать будут клуб и футболист, — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.