Борис Ротенберг — о чемпионской гонке: «Я достаточно давно в футболе и могу сказать, что не все зависит от состава»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«Я достаточно давно в футболе и могу сказать, что не все зависит от состава. Много моментов должно совпасть. Один из ключевых факторов — это сбалансированный состав. Именно сбалансированность. И у каждого клуба она трактуется по-своему. Через 5-6 месяцев мы узнаем, кто станет чемпионом России и после этого можно будет сделать выводы, у кого был тот состав, приведший команду к чемпионству. В футболе бывают разные истории. Одни ставки на одних, другие на других, а побеждаешь в итоге команда, на которую даже не ставили», — сказал Ротенберг «СЭ».

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Динамо» (35) находится на 4-й строчке, «Локомотив» (35) — на 5-й.

Дарик Агаларов