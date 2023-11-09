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Сегодня, 15:44

Мор спрогнозировал крупную победу «Локомотива» над «Ахматом»

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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом», который состоится 11 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Я думаю, что железнодорожники порвут соперника, особенно учитывая то, как сейчас играют грозненцы. Все знают, что в целом это сильная команда, но не может же «Локомотив» постоянно дома не побеждать. Я думаю, что в этом матче их прорвет, учитывая текущее состояние «Ахмата», -цитирует Мора «РБ Спорт». — «Локомотив» — хорошая команда, мотивация будет зашкаливать. Уже пора побеждать, это последний матч перед отъездом игроков в сборную. Был недельный цикл подготовки, никто не играл и не уставший. Москвичи выиграют крупно».

После 14 туров «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко, «Ахмат» с 12 очками идет на 14-й позиции.

Источник: РБ Спорт
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Алдонин считает, что Файзуллаев сейчас лучший игрок в ЦСКА
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
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 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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