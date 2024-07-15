У Антона Миранчука нет предложений от клубов РПЛ

По информации «СЭ», у полузащитника Антона Миранчука нет предложений от российских клубов. Хавбек может продолжить карьеру в турецком или другом зарубежном чемпионате.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что Миранчук определится с новым клубом до начала сентября.

Контракт футболиста с «Локомотивом» истек летом. 28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». На его счету 217 матчей за железнодорожников, 51 гол и 34 голевые передачи.