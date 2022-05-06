Агент Сафонов: «Кто в РПЛ рискнет позвать Дзюбу? «Динамо» уже позвало Смолова...»

Агент Алексей Сафонов порассуждал о том, какой клуб РПЛ может предложить контракт нападающему Артему Дзюбе, если он покинет «Зенит» этим летом.

— А в России Дзюба может продолжить карьеру?

— Да по футбольным качествам он подошел бы любой команде, включая «Спартак». Но вы же понимаете, что его там никто не ждет. Кроме того, мне кажется, ему неинтересно играть в клубах, которые борются за выживание.

— То есть «Рубин» отпадает?

— Ну да. В нашем чемпионате Дзюба еще два-три года может спокойно играть и давать результат — у него достаточный уровень для того, чтобы достойно выглядеть в РПЛ. Но вот только в каком клубе?

— Клубы РПЛ не рискнут пригласить Дзюбу из-за его токсичности?

— Да, наверное, из-за характера. Мы же видим, что произошло в «Динамо» с приходом Смолова.

— А что произошло?

— Возникают вопросы по микроклимату... На мой взгляд, до его возвращения «Динамо» играло ярче, ей удавался высокий прессинг и так далее. Но это мое мнение со стороны. В общем, существует риск в приглашении таких статусных футболистов.

— Значит, в России Дзюба не останется?

— По идее, есть «Сочи». Тем более сейчас пошли разговоры, что Кассьерра может уехать в Турцию. Вот вам, пожалуйста, и Дзюба. У Федотова идеальная схема под большого нападающего. Почему бы и нет? На бумаге этот вариант выглядит вполне реалистично.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.