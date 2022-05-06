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Агент Сафонов: «Кто в РПЛ рискнет позвать Дзюбу? «Динамо» уже позвало Смолова...»

Агент Сафонов предположил, какие клубы РПЛ могут подписать Дзюбу
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Агент Алексей Сафонов порассуждал о том, какой клуб РПЛ может предложить контракт нападающему Артему Дзюбе, если он покинет «Зенит» этим летом.

— А в России Дзюба может продолжить карьеру?

— Да по футбольным качествам он подошел бы любой команде, включая «Спартак». Но вы же понимаете, что его там никто не ждет. Кроме того, мне кажется, ему неинтересно играть в клубах, которые борются за выживание.

— То есть «Рубин» отпадает?

— Ну да. В нашем чемпионате Дзюба еще два-три года может спокойно играть и давать результат — у него достаточный уровень для того, чтобы достойно выглядеть в РПЛ. Но вот только в каком клубе?

— Клубы РПЛ не рискнут пригласить Дзюбу из-за его токсичности?

— Да, наверное, из-за характера. Мы же видим, что произошло в «Динамо» с приходом Смолова.

— А что произошло?

— Возникают вопросы по микроклимату... На мой взгляд, до его возвращения «Динамо» играло ярче, ей удавался высокий прессинг и так далее. Но это мое мнение со стороны. В общем, существует риск в приглашении таких статусных футболистов.

— Значит, в России Дзюба не останется?

— По идее, есть «Сочи». Тем более сейчас пошли разговоры, что Кассьерра может уехать в Турцию. Вот вам, пожалуйста, и Дзюба. У Федотова идеальная схема под большого нападающего. Почему бы и нет? На бумаге этот вариант выглядит вполне реалистично.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Артем Дзюба. «Дзюба уже прилично заработал. «Црвена» — новый вызов». Бывший агент Артема — о возможном трансфере

Артем Дзюба
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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