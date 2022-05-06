Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Урала» в 28-м туре Тинькофф РПЛ.

«Спартак» может победить только за счет фарта. Может, повезет, как в последние несколько матчей. Вполне возможно, что повезет и в Екатеринбурге. Легкой прогулки точно не будет. «Урал» спасается от зоны вылета, он может обыграть обескровленный в обороне «Спартак». Если атака москвичей не отведет игру от своих ворот, то у «Урала» точно получится победить«, – сказал Червиченко «СЭ».

Матч «Урал» – «Спартак» пройдет в субботу, 7 мая. Игра начнется – в 14.00 (мск).

«Спартак» с 34 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» – 14-й и 27 баллов.