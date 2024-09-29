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Сегодня, 07:12

Агент Сафонов: «Честно скажу, после первых туров не верил в «Краснодар»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от победы «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Рад за Галицкого! Психологически «Краснодару» будет попроще, обыграли лидеров. В день города будет полное зрелище. Не особо удивлен, что «Краснодар» прошел десять матчей без поражений. Для них решающим моментом стало сохранение Кордобы и Сперцяна — двух системообразующих игроков. У них хороший подбор футболистов. Честно скажу, после первых туров не верил в них. Если бы у меня спросили, я бы поставил на «Зенит».

Не отказываюсь сейчас от своих слов, что «Зенит» станет чемпионом. Для них произошла хорошая встряска. Без поражений никто не пройдет весь чемпионат. Вовремя для них, две трети чемпионата впереди", — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Быки» опережают «Локомотив» (24) по дополнительным показателям.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.

Источник: Metaratings
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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