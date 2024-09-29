Царукян: «Слышал, что мной интересовалась «Балтика», но я не хотел в Первую лигу»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, что летом им интересовалась «Балтика».

«Не знаю, кто мной интересовался, слышал только про «Балтику». Но я не хотел уходить в Первую лигу. Хочу играть в РПЛ и проявлять себя здесь», — цитирует «РБ Спорт» Царукяна.

В этом сезоне Царукян сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.