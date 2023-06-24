Агент Роши: «Игрок придерживается обычного расписания до дальнейших распоряжений»

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, Маркос Тито, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока в составе армейцев.

«Виллиан игрок ЦСКА и он придерживается обычного расписания до дальнейших распоряжений. Игрок делает все согласно требованиям клуба», — сказал Тито «СЭ».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.