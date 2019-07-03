Агент Рогича ответил на вопрос о "Зените"

Дэниел Берман, представитель полузащитника "Селтика" Тома Рогича, не стал отвечать на вопрос о вероятном переходе 26-летнего футболиста в "Зенит".

– Правда, что вы ведете переговоры с "Зенитом" по поводу трансфера Рогича?

– На данный момент не могу ничего комментировать. (Гоша Чернов)

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