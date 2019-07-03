Главный тренер "Селтика" назвал спекуляцией интерес "Зенита" к Рогичу

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон назвал спекуляцией интерес "Зенита" к полузащитнику команду Тому Рогичу.

- Это просто спекуляции, насколько я знаю, - цитирует Леннона celticquicknews.co.uk. - Он хороший игрок, а я хочу удержать всех своих хороших игроков. Он пока не готов. Надеюсь, присоединится к команде на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов предложить за Рогича 9 миллионов фунтов (11,4 миллиона долларов), информирует Scotland Herald. Петербуржцы собираются сделать предложение шотландскому клубу на текущей неделе.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с "Селтиком" рассчитано до 31 мая 2023 года. Трансферная стоимость игрока по данным портала transfermarkt оценивается в 2,75 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рогич провел 35 матчей в составе "Селтика", забил пять голов и отдал шесть голевых передач.