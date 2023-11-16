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Сегодня, 20:12

Агент Ренана заявил, что у футболиста нет предложений об аренде

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможности аренды Ренана этой зимой. У вас есть какие-то предложения?

— Я не буду комментировать этот вопрос, — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

— Почему? Болельщикам интересно узнать о будущем 20-летнего футболиста.

— Потому что в этот момент ничего нет.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне 20-летний бразилец провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-renana-zayavil-chto-u-igroka-net-predlozheniy-ob-arende
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
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