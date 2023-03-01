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Агент Раконьяца: «Я ожидаю, что «Црвена Звезда» не упустит возможности выкупить такого перспективного игрока»

Алина Савинова
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Агент Игор Глушевич заявил, что рассчитывает на выкуп «Црвеной Звездой» нападающего Марко Раконьяца по окончании сезона.

«Раконьяц отлично чувствует себя в новом клубе даже с учетом того, что пока не так много играет в чемпионате Сербии. Но Марко забивал в товарищеских матчах, показал себя и ждет шанса в лиге. Я ожидаю, что «Црвена Звезда» не упустит возможности выкупить такого перспективного игрока по окончании сезона», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Раконьяц перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. В составе сербского клуба он дважды выходил на замену и отметил одной результативной передачей.

За железнодорожников в этом сезоне 22-летний форвард провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakon-yatsa-zhdu-chto-tsrvena-zvezda-ne-upustit-shans-vy-kupit-takogo-perspektivnogo-igroka/
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