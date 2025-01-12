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Защитник «Ростова» Поярков: «Приятно вернуться в родной клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Николай Поярков прокомментировал возвращение в команду из аренды в «СКА-Хабаровск».

— Решение руководства «Ростова» и тренерского штаба команды. Узнал о возвращении после окончания осенней части. Какие могут быть впечатления? Очень рад. Приятно вернуться в РПЛ, в родной клуб. Сообщил об этом агент, — цитирует Пояркова «РБ Спорт».

Поярков на правах аренды играл в хабаровском клубе с июля прошлого года. Он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Поярков
Футбол
ФК Ростов
ФК СКА-Хабаровск
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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