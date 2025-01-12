Защитник «Ростова» Поярков: «Приятно вернуться в родной клуб»
Защитник «Ростова» Николай Поярков прокомментировал возвращение в команду из аренды в «СКА-Хабаровск».
— Решение руководства «Ростова» и тренерского штаба команды. Узнал о возвращении после окончания осенней части. Какие могут быть впечатления? Очень рад. Приятно вернуться в РПЛ, в родной клуб. Сообщил об этом агент, — цитирует Пояркова «РБ Спорт».
Поярков на правах аренды играл в хабаровском клубе с июля прошлого года. Он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|4
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|
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|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
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|18
|1
|5
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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ЖК
|Г
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|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Крылья Советов
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|1
|3
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