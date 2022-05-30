Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:00

Хохлов назвал лучшего игрока сезона в «Динамо»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Даниил Фомин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» назвал лучшего, по его мнению, игрока бело-голубых в завершившемся сезоне.

— А у «Динамо» кого назовете лучшим футболистом сезона?

— Фомина. Системообразующий игрок команды. Стабильный, надежный, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Нравится мне и Шиманьски, но он играет с перепадами. От Захаряна тоже жду большего, он сам эту планку задрал.

По итогам сезоне «Динамо» стало третьим клубом в Тинькофф РПЛ, а 29 мая бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 1:2 в финале БЕТСИТИ Кубка России. Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин на последней минуте игры не смог реализовать 11-метровый.

Роман Зобнин и&nbsp;Георгий Джикия с&nbsp;кубком. «У этого «Спартака» нет перспектив». Жесткое мнение Хохлова о финале Кубка
Даниил Фомин
Дмитрий Хохлов
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
Агент Языджи: «Ожидаем, что ЦСКА и «Лилль» договорятся как можно скорее»
«Уфа» объявила об уходе полузащитника Мрзляка
«Рубин», «Арсенал» и «Уфа» исключены из участников РПЛ
Хохлов рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство
Источник: все легионеры «Уфы» покинут команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» объявила об уходе полузащитника Мрзляка

Агент Языджи: «Ожидаем, что ЦСКА и «Лилль» договорятся как можно скорее»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости