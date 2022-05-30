Хохлов назвал лучшего игрока сезона в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» назвал лучшего, по его мнению, игрока бело-голубых в завершившемся сезоне.

— А у «Динамо» кого назовете лучшим футболистом сезона?

— Фомина. Системообразующий игрок команды. Стабильный, надежный, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Нравится мне и Шиманьски, но он играет с перепадами. От Захаряна тоже жду большего, он сам эту планку задрал.

По итогам сезоне «Динамо» стало третьим клубом в Тинькофф РПЛ, а 29 мая бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 1:2 в финале БЕТСИТИ Кубка России. Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин на последней минуте игры не смог реализовать 11-метровый.