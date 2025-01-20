Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:33

Агент полузащитник «Маккаби Хайфа» Джабер опроверг информацию о переговорах с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Махмуд Джабер, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интерес ЦСКА к 25-летнему игроку.

Ранне сообщалось, что Джабер близок к переходу в ЦСКА за 3,5 миллионов евро.

«Никто из московского ЦСКА нам не звонил. Конечно, это огромный клуб, мы бы хотели перейти туда. Если главный тренер клуба Марко Николич будет заинтересован в игроке, то должен сказать об этом спортивному директору. А потом спортивный директор должен позвонить нам. После этого мы позвоним в «Маккаби Хайфа» и начнем переговоры. Но пока ничего этого не было», — сказал Бен Эзра «СЭ».

В этом сезоне Джабер провел 21 матч и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
CNN сообщил о планах команды Трампа «шокировать систему» первыми указами
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Лепсая: «Думаю, зимой Клаудиньо останется в «Зените»
Лепсая: «Малком переходил в «Зенит» из «Барсы», Энрике — из «Ботафого». Разный уровень»
Лепсая: «Трансфер Луиса Энрике? Настораживает, что в «Бетисе» он выглядел не столь ярко»
«Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»
«Зенит» подпишет контракт с Энрике по схеме «4+1»
Агент Солари: «Спартак» не присылал никаких предложений с декабря»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лепсая: «Малком переходил в «Зенит» из «Барсы», Энрике — из «Ботафого». Разный уровень»

Лепсая: «Думаю, зимой Клаудиньо останется в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости