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Агент оценил игру Джорджевича в матче против ЦСКА: «Если бы не травмы, он бы уже играл в АПЛ»

Агент оценил игру Джорджевича в матче «Сочи» против ЦСКА
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича в комментарии «СЭ» оценил игру футболиста в матче 18-го тура против ЦСКА (2:0).

«Думаю, Лука — фантастический игрок. Если бы не травма, он бы уже играл в английской премьер-лиге. Теперь он, наконец, в отличной физической форме, и он показал это, забив 7 голов в период подготовки, продолжив также сегодня двумя голами в чемпионате. Бердыев вернет его на самый высокий уровень за всю историю», — сказал Глушевич «СЭ».

Футболист оформил дубль в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» с ЦСКА (2:0).

Лука Джорджевич
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
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 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
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 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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