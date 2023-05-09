Агент Николича считает, что тренер не против возвращения в Росси

Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что Марко Николич готов вернуться в Россию.

«Думаю, Марко не против возвращения в Россию. Им сейчас интересуются многие команды, он выбирает лучший для себя вариант. Не сильно помогает и то, что не закончилась ситуация на Украине», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Марко Николич работал в «Локомотиве» с июня 2020 по октябрь 2021 года.