Агент нападающего «Торпедо» Караева заявил, что к футболисту есть интерес от других клубов

Представитель компании Ultimate Sports Георгий Цховребов рассказал об интересе к Давиду Караеву со стороны российских клубов.

«Интерес к Давиду есть, что неудивительно, учитывая показываемый им футбол. Но до окончания сезона Давиду нужно сосредоточиться на игре в «Торпедо» и приложить все усилия для решения задачи клуба. А уже после окончания сезона подумаем о его будущем», — приводит слова Цховребова «РБ Спорт».

28-летний нападающий Давид Караев — едва ли не единственное светлое пятно в игре «Торпедо» в нынешнем сезоне. Форвард забил четыре красивых гола и отметился четырьмя результативными передачами.

По данным Transfermarkt, соглашение Давида Караева с «Торпедо» рассчитано до 2024 года. Портал оценивает трансферную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.