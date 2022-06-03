Широков: «Абсолютно никаких перспектив трансфера Мартинса в «Спартак» не вижу»

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с корреспонденто «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Кристофера Мартинса «Спартаком» у «Янг Бойз».

«Абсолютно никаких перспектив трансфера Мартинса в «Спартак» не вижу. Зобнин как минимум не хуже. Плюс легионерскую позицию не нужно занимать. На этой позиции собственные ребята могут сыграть. Пруцев, Умяров, Литвинов проявят себя, как минимум, не хуже. Зобнин давно в команде, был одним из лидеров до этого сезона. В «Спартаке» видят перспективы этого трансфера, поэтому и продлевают. А может и другого выхода не было, такое тоже возможно», — сказал Широков «СЭ».

Контракт 25-летнего люксембургского полузащитника со «Спартаком» будет длиться до 2026 года.