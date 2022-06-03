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Широков: «Абсолютно никаких перспектив трансфера Мартинса в «Спартак» не вижу»

Широков отреагировал на выкуп трансфера Кристофера Мартинса «Спартаком» у «Янг Бойз»
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с корреспонденто «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Кристофера Мартинса «Спартаком» у «Янг Бойз».

«Абсолютно никаких перспектив трансфера Мартинса в «Спартак» не вижу. Зобнин как минимум не хуже. Плюс легионерскую позицию не нужно занимать. На этой позиции собственные ребята могут сыграть. Пруцев, Умяров, Литвинов проявят себя, как минимум, не хуже. Зобнин давно в команде, был одним из лидеров до этого сезона. В «Спартаке» видят перспективы этого трансфера, поэтому и продлевают. А может и другого выхода не было, такое тоже возможно», — сказал Широков «СЭ».

Контракт 25-летнего люксембургского полузащитника со «Спартаком» будет длиться до 2026 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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