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26 февраля пройдет заседание Исполкома РФС

21:09

В пятницу, 26 февраля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС, сообщает 19 февраля сайт Российского футбольного союза. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

Административные вопросы

1. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2021 год.

Операционные вопросы

2. Об избрании первого вице-президента, вице-президентов РФС и состава бюро Исполкома РФС.

3. Об утверждении составов постоянных и временных комитетов, комиссий и советов РФС, юрисдикционных органов РФС, органов спортивного лицензирования и сертификации стадионов.

4. О составе наблюдательного совета АНО «Дирекция футбола».

5. О внесении изменений в регламенты и календари проведения соревнований по футболу сезона 2020/2021 гг.

6. О завершении процедуры замены клуба — участника профессиональных соревнований по футболу.

7. Об изменении размера персональных стипендий ветеранам футбола.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213097

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