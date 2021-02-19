26 февраля пройдет заседание Исполкома РФС
В пятницу, 26 февраля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС, сообщает 19 февраля сайт Российского футбольного союза. Начало — в 12.00 по московскому времени.
Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:
Административные вопросы
1. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2021 год.
Операционные вопросы
2. Об избрании первого вице-президента, вице-президентов РФС и состава бюро Исполкома РФС.
3. Об утверждении составов постоянных и временных комитетов, комиссий и советов РФС, юрисдикционных органов РФС, органов спортивного лицензирования и сертификации стадионов.
4. О составе наблюдательного совета АНО «Дирекция футбола».
5. О внесении изменений в регламенты и календари проведения соревнований по футболу сезона 2020/2021 гг.
6. О завершении процедуры замены клуба — участника профессиональных соревнований по футболу.
7. Об изменении размера персональных стипендий ветеранам футбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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