Агент: «Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, оценил выступление своего клиента в текущем сезоне.
«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.
В текущем чемпионате России 26-летний футболист провел 18 матчей и забил 14 голов.
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В феврале бразилец получил российского гражданство.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|1
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|45
|
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|11
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|3
|42-20
|37
|
3
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|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
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|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
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|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
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|7
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|26
|
9
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|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
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|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
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|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
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|18
|5
|4
|9
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|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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