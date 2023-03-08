Тарханов: «Сперцян созрел для перехода в Европу, ему лучше всего подойдет Испания»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Эдуард — интересный, хороший футболист. Мне нравится, как он играет. Для Европы он уже точно созрел, но сейчас мы лишены еврокубков, а все топ-клубы смотрят игроков именно там. Хотя агенты, наверное, свою работу должны сделать, плюс скауты всегда просматривают игроков. Какой чемпионат ему подойдет? Думаю, что Испания. Там ему будет проще, Сперцян, попав туда, будет в своей тарелке. Главное, чтобы в новом клубе ему доверяли и он был игроком стартового состава», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач.