Агент защитника Ловата: «Высока вероятность, что Лукас покинет «Ахмат» этой зимой»

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего игрока.

«Высока вероятность, что Лукас Ловат покинет «Ахмат» этой зимой. Мы работаем на рынке. Посмотрим, может быть, будет конкретный интерес со стороны и российских клубов к Лукасу», — сказал Корначини «СЭ».

Ловат в этом сезоне провел 13 матчей и забил 2 гола. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 700 тысяч евро.