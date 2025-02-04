Агент Куленовича подтвердил переговоры с «Локомотивом»
Бранко Хучик, агент форварда загребского «Динамо Сандро Куленовича, подтвердил возможный переход игрока в «Локомотив», сообщает Legalbet.
По сведениям источника, стороны обсуждают возможный переход 25-летнего хорвата.
Куленович выступает за хорватское «Динамо» с сентября 2019 года. В этом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Соглашение Куленовича с динамовцами рассчитано до 30 июня 2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: Legalbet
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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|1.03
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|
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|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
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|2.03
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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|П
|
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Бителло
Динамо
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Зенит
|8
|
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