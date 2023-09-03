Агент Куэро: «Совру, если скажу, что адаптация Джастина в России проходит легко»

Мануэль Сьерра, агент нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, поделился эмоциями после дебютного гола эквадорца за команду.

Футболист отметился забитым мячом за оренбуржцев в матче 7-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Джастин счастлив, что забил первый гол за «Оренбург». Надеюсь, это только начало. Как проходит адаптация? Совру, если скажу, что она дается легко, но все хорошо. Куэро тепло приняли в «Оренбурге», ему все нравится, с ним в Россию переехали два близких человека, поэтому в бытовом плане проблем нет», — цитирует агента Metaratings.ru.

19-летний Куэро перешел в «Оренбург» в это летнее трансферное окно.

На данный момент оренбургская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков.