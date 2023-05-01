Агент Комличенко ответил на резкие слова Талалаева в адрес футболиста

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в адрес футболиста.

Ранее Талалаев открыто обвинил Комличенко в симуляциях, так как форвард заработал на себе в этом сезоне рекордное количество пенальти.

«Я хорошо отношусь к Андрею Викторовичу, видимо, он очень переживает за Колю. Я только так могу объяснить его слова. Но я положительно отношусь к тому, что на Комличенко столько назначают пенальти. Значит, он хорошо играет и делает свою работу. У нас же есть ВАР», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

В текущем сезоне РПЛ Комличенко провел 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.