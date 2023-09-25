Агент Кики заявил, что игрок не играл с «Краснодаром» из-за ротации состава

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что у защитника «Урала» Кики все в порядке со здоровьем.

«У Кики нет травмы. Он не играл с «Краснодаром» из-за ротации», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Кики перешел в «Урал» в июне 2023 года. За екатеринбургскую команду 28-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.