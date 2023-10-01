Агент Кайо прокомментировал состояние здоровья бразильца

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо Пантелеана.

«Кайо уже очень хорошо себя чувствует. Он сосредоточен на своем скорейшем выздоровлении. Но срок пока не известен», — цитирует Нето Sport24.

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче против «Факела» (0:0). В СМИ писали, что он выбыл до конца сезона.