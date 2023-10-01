Лепехин: «Для «Спартака» не будет трагедией, если Джикия и Зобнин уйдут в другую команду»

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин заявил, что для «Спартака» не будет большой потерей уход Романа Зобнина и Георгия Джикии.

«Джикия и Зобнин не играют определяющей роли в «Спартаке». По российским меркам — это достойные футболисты, но для достижения результата в команде задействованы другие игроки. Если Джикия и Зобнин уйдут в другую команду, это не станет трагедией для «Спартака», безусловно. Но все будет зависеть от того, кем их заменят, поэтому могут возникнуть проблемы», — цитирует Лепехина Legalbet.

В этом сезоне 29-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

В активе 29-летнего Джикии восемь матчей во всех турнирах этого сезона за красно-белых.