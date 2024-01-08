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Сегодня, 10:52

Агент Кастаньо: «Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кевин хочет быть ближе к Европе и мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
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Себастьян Оларте, представитель новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал, почему футболист решил перейти в российский клуб.

«Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. «Краснодар» — один из лучших клубов в России сейчас, лидер, поэтому здесь он сможет расти как игрок. Более того, Джон Кордоба, друг Кевина, рассказывал ему много хорошего о клубе. Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Оларте Sport24.

Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» на прошлой неделе. На данный момент «быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610513-agent-my-vybrali-krasnodar-potomu-chto-kastano-khochet-byt-blizhe-k-yevrope-i-mechtayet-sygrat-v-lige-chempionov
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ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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