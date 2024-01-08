Дьяков: «В СССР у нас не приезжали латиноамериканцы и европейцы, а сборная боролась за самые высокие места»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о проблемах с развитием российского футбола в условиях отстранения от международных турниров.

«Во времена СССР у нас как было? У нас не приезжали в страну играть африканцы, латиноамериканцы, европейцы. А сборная СССР боролась за самые высокие места, и команды на европейской арене тоже. Все игроки были свои, не было иностранцев, и играли хорошо. Надо и сейчас так же делать», — цитирует Дьякова Metaratings.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.