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Дьяков: «В СССР у нас не приезжали латиноамериканцы и европейцы, а сборная боролась за самые высокие места»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о проблемах с развитием российского футбола в условиях отстранения от международных турниров.

«Во времена СССР у нас как было? У нас не приезжали в страну играть африканцы, латиноамериканцы, европейцы. А сборная СССР боролась за самые высокие места, и команды на европейской арене тоже. Все игроки были свои, не было иностранцев, и играли хорошо. Надо и сейчас так же делать», — цитирует Дьякова Metaratings.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
Футбол
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
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6
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7
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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