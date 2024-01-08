Президент «Урала» Иванов высказался о возможном трансфере Черышева в екатеринбургский клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб пока не был заинтересован в трансфере полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Знаем о желании Дениса Черышева вернутся в Россию, но пока «Урал» даже не рассматривал этого футболиста», — цитирует Иванова Sport24.

Ранее 32-летний Черышев не исключил, что может продолжить карьеру в России. Его контракт с «Венецией» истекает этим летом.

После 18 туров «Урал» занимает 12-е место в чемпионате России с 19 очками.