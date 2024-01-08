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Сегодня, 12:03

Президент «Урала» Иванов высказался о возможном трансфере Черышева в екатеринбургский клуб

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб пока не был заинтересован в трансфере полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Знаем о желании Дениса Черышева вернутся в Россию, но пока «Урал» даже не рассматривал этого футболиста», — цитирует Иванова Sport24.

Ранее 32-летний Черышев не исключил, что может продолжить карьеру в России. Его контракт с «Венецией» истекает этим летом.

После 18 туров «Урал» занимает 12-е место в чемпионате России с 19 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610525-prezident-urala-vyskazalsya-o-vozmozhnom-transfere-denisa-cherysheva-v-yekaterinburgskiy-klub
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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