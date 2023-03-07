Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, в комментарии «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Пока не было никаких разговоров по продлению контракта Луки. Нравится ли ему работа с Бердыевым? Бердыев — великолепный тренер. Что касается вопроса будущего, давайте посмотрим, как все будет складываться дальше», — сказал Глушевич «СЭ».

Футболист оформил дубль в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» с ЦСКА (2:0).