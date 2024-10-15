Агент Хусейнбашича не исключил переход игрока «Кельна» в ЦСКА зимой

Футбольный агент Марио Прскало, представляющий интересы полузащитника «Кельна» Дениса Хусейнбашича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Возможен ли трансфер Хусейнбашича в ЦСКА зимой? В принципе, все возможно. Но у меня нет контактов с ЦСКА. ЦСКА — хороший клуб с большим потенциалом. Мы должны увидеть, станет ли это конкретным, чтобы принять решение», — приводит слова Прскало Sport24.

23-летний Хусейнбашич родился в Германии и всю карьеру провел в этой стране. В текущем сезоне он отыграл за «Кельн» 9 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.