Москвичев: «Хотел бы попробовать себя в европейских чемпионатах — это мечта детства»

Богдан Москвичев, вратарь «Зенита», выступающий в «Оренбурге» на правах аренды, рассказал, что мечтает поиграть в европейских чемпионатах.

«Мне бы очень хотелось зацепить какие-то еврокубки. Очень хотелось бы. Если бы они сейчас были, то почему бы не выступать за российский клуб, ты же все равно получаешь возможность играть с сильнейшими командами Европы? Но в данной ситуации это очень сложно представить — непонятно, когда к нам все это вернется. Если же говорить об очень далекой перспективе, то я хотел бы попробовать себя в европейских чемпионатах. Можно сказать, это мечта детства», — приводит слова Москвичева «РБ Спорт».

На данный момент 20-летний Москвичев провел за «Оренбург» 12 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.