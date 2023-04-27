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Агент форварда «Краснодара» Боржеса рассказал о его состоянии после госпитализации

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса Хелсио Алиск рассказал о состоянии футболиста, который был травмирован в матче чемпионата России.

«Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке», — сказал Алиск ТАСС.

В матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ (3:4) хавбек столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и упал на газон без сознания. Кади получил перелом лицевой кости и был доставлен в Боткинскую больницу.

В составе «Краснодара» бразилец провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/17624855
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Полузащитник «Краснодара» Боржес полностью восстановится к началу следующего сезона

Масалитин не смог назвать фаворита матча «Спартак» — «Ростов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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Зенит

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