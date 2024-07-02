Агент Фернандеса: «Интерес со стороны «Краснодара» есть»
Агент Эдуардо Пинейро поделился мнением о будущем полузащитника «Балтики» Алекса Фернандеса.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из РПЛ.
«К Алексу действительно есть интерес со стороны «Краснодара», это хороший клуб. Но я не знаю, делали они предложение «Балтике», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Фернандес подписал трехлетний контракт с «Балтикой» в феврале 2024 года. Он сыграл за клуб 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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