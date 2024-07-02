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Агент Фернандеса: «Интерес со стороны «Краснодара» есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Эдуардо Пинейро поделился мнением о будущем полузащитника «Балтики» Алекса Фернандеса.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из РПЛ.

«К Алексу действительно есть интерес со стороны «Краснодара», это хороший клуб. Но я не знаю, делали они предложение «Балтике», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Фернандес подписал трехлетний контракт с «Балтикой» в феврале 2024 года. Он сыграл за клуб 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
ФК Краснодар
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