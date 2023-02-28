Агент Джорджевича заявил, что стиль игры Бердыева делает игру футболиста лучше

Футбольный агент Игор Глушевич заявил, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями лучшего периода в карьере Луки Джорджевича.

«Лука чувствует себя превосходно, потому что ему удалось пройти полный предсезонный цикл подготовки. В физическом плане он возвращается к привычному состоянию, в котором находился, выступая за «Зенит». Стиль игры Бердыева раскрывает лучшие качества Джорджевича и делает его игру лучше. Можно ожидать, что у Луки начинается лучший период карьеры», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

28-летний черногорец присоединился к «Сочи» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб девять матчей.