Агент Дркушича рассказал, когда станет известно будущее защитника в «Сочи»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«В течение этого месяца ситуация с контрактом Вани прояснится», — сказал Ратковица «СЭ».

24-летний словенец в прошлом сезоне провел за «Сочи» 24 матча и забил 2 гола. Клуб занял последнее, 16-е место в РПЛ и вылетел в первую лигу.